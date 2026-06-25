La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 25 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Lila vuole fare una sorpresa a Yigit e acquista due biglietti per Parigi proponendogli di sposarsi lì, così da non fare torti a nessuno dei genitori.
Sahika decide di porre fine alla sua finta relazione con Kerim. Nel frattempo, Kaya comunica a Yildiz la decisione del tribunale riguardo alla causa della sua azienda: la donna dovrà versare cinque milioni. Yildiz invita Kaya a cena per ringraziarlo dell'aiuto.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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