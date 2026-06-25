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Forbidden Fruit

SERIE TV25 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 25 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 25 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 25 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 25 giugno

Melisa Dogu (Asuma), Kuzey Gezer (Halit Can) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Melisa Dogu (Asuma), Kuzey Gezer (Halit Can) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Lila vuole fare una sorpresa a Yigit e acquista due biglietti per Parigi proponendogli di sposarsi lì, così da non fare torti a nessuno dei genitori.

Sahika decide di porre fine alla sua finta relazione con Kerim. Nel frattempo, Kaya comunica a Yildiz la decisione del tribunale riguardo alla causa della sua azienda: la donna dovrà versare cinque milioni. Yildiz invita Kaya a cena per ringraziarlo dell'aiuto.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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