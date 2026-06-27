La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 28 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz viene a sapere che Ender l'ha bloccata su tutti i social e decide così di affrontarla. Presto il confronto tra le due donne degenera in un litigio.
Yildiz scopre da Mert di aver perso una grossa somma di denaro.
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