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Forbidden Fruit

SERIE TV27 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 28 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 28 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 giugno

Gökhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gökhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

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