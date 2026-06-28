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Forbidden Fruit

SERIE TV28 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 29 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 29 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 29 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Nesrin Cavadzade (Sahika) in Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in Forbidden Fruit 4

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 29 giugno

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