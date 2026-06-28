La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 29 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zehra si rivolge a Mert per investire dei risparmi, e lui le promette di aiutarla in cambio di discrezione.
Yigit scopre che Lila è partita per gli Stati Uniti e, furioso, accusa i genitori di aver rovinato la sua relazione con il loro divorzio improvviso.
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