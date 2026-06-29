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Forbidden Fruit

SERIE TV29 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 30 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 30 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika e Kaya discutono della crisi di Yigit. Sahika lo invita a guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.

Ender sospetta che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim. Caner ed Emir scoprono Yigit ubriaco e cercano di aiutarlo.

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