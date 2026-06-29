La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 30 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika e Kaya discutono della crisi di Yigit. Sahika lo invita a guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.
Ender sospetta che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim. Caner ed Emir scoprono Yigit ubriaco e cercano di aiutarlo.
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