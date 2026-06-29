Sahika e Kaya discutono della crisi di Yigit. Sahika lo invita a guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.

Ender sospetta che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim. Caner ed Emir scoprono Yigit ubriaco e cercano di aiutarlo.

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