La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 3 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante una cena, Yildiz e Halit incontrano Sahika, Kaya e Nihal. I tre si aggiungono così al tavolo di Yildiz e Halit.
Con l'arrivo di Ender e Caner la situazione degenera. Ender perde il controllo e giura vendetta contro tutti e tutte.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google