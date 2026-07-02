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Forbidden Fruit

SERIE TV02 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 3 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 3 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 luglio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Durante una cena, Yildiz e Halit incontrano Sahika, Kaya e Nihal. I tre si aggiungono così al tavolo di Yildiz e Halit.

Con l'arrivo di Ender e Caner la situazione degenera. Ender perde il controllo e giura vendetta contro tutti e tutte.

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