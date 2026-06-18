Nel corso della puntata di giovedì 18 giugno di Morning News si parla di un'ultim'ora sul delitto di Garlasco che riguarda Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che nel corso della giornata di mercoledì 17 giugno sarebbe stata ricoverata d'urgenza per una sospetta ingestione eccessiva di farmaci. Per salvarla si sarebbe resa necessaria una lavanda gastrica.
Sull'argomento interviene, in collegamento, Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio: "Non ho aggiornamenti degli ultimi minuti. Si parla del reparto di rianimazione, quindi potete tutti capire che per quanto stabile, per quanto tranquillizzante, non si parla di un raffreddore".
Il legale aggiunge: "Noi non cerchiamo nessun pietismo, però rivendichiamo il rispetto soprattutto delle persone che in questo processo non rivestono il ruolo né di indagato, né di imputato, né di condannato. Purtroppo un fiume d'odio - soprattutto attraverso i social media, non certo tramite la magistratura e gli organi di informazione ufficiali - si è riversato su persone che non sono protagoniste di questa vicenda, che è stata trasformata, non dico neanche in un telenovela, ma in un dramma che ha coinvolto la reputazione di tante persone incolpevoli, fra cui la signora Sempio. Tutto questo deve indurre a riflessione e giustifica un appello a che si stemperino i toni. Lo dico soprattutto all'opinione pubblica perché lo stress psicofisico di tutte le persone coinvolte è veramente alto".
Daniela Ferrari non risulta indagata né coinvolta nel delitto di Chiara Poggi, ma negli ultimi mesi sarebbe diventata bersaglio di numerosi attacchi online e tramite comunicazioni dirette.
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