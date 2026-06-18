Il legale aggiunge: "Noi non cerchiamo nessun pietismo, però rivendichiamo il rispetto soprattutto delle persone che in questo processo non rivestono il ruolo né di indagato, né di imputato, né di condannato. Purtroppo un fiume d'odio - soprattutto attraverso i social media, non certo tramite la magistratura e gli organi di informazione ufficiali - si è riversato su persone che non sono protagoniste di questa vicenda, che è stata trasformata, non dico neanche in un telenovela, ma in un dramma che ha coinvolto la reputazione di tante persone incolpevoli, fra cui la signora Sempio. Tutto questo deve indurre a riflessione e giustifica un appello a che si stemperino i toni. Lo dico soprattutto all'opinione pubblica perché lo stress psicofisico di tutte le persone coinvolte è veramente alto".

Daniela Ferrari non risulta indagata né coinvolta nel delitto di Chiara Poggi, ma negli ultimi mesi sarebbe diventata bersaglio di numerosi attacchi online e tramite comunicazioni dirette.

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