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CRONACA17 giugno 2026

Garlasco, la madre di Andrea Sempio ricoverata d'urgenza in ospedale

A Dentro la notizia, gli ultimi aggiornamenti su Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, trasportata al pronto soccorso per un'ingestione eccessiva di farmaci: necessaria la lavanda gastrica
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A Dentro la notizia arriva l'ultim'ora sul delitto di Garlasco: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, sarebbe stata trasportata d'urgenza in pronto soccorso per un'ingestione eccessiva di farmaci. Per salvarla si sarebbe resa necessaria una lavanda gastrica. Al momento non è stato chiarito se l'assunzione dei medicinali sia stata volontaria o meno.

In collegamento, l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, spiega: "Ero in Cassazione che discutevo un processo. Peraltro ero in compagnia dell'avvocato Taccia quando è arrivata la telefonata che annunciava questo ricovero urgente al pronto soccorso da overdose di farmaci".

L'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, in collegamento a Dentro la notizia
L'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, in collegamento a Dentro la notizia

Daniela Ferrari non risulta indagata né coinvolta nel delitto di Chiara Poggi, ma negli ultimi mesi sarebbe diventata bersaglio di numerosi attacchi online e tramite comunicazioni dirette.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, si trova attualmente in regime di affidamento in prova e sta cercando di ricostruirsi una vita a Milano. Lavora come contabile e spera in una revisione del processo.

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