A Dentro la notizia arriva l'ultim'ora sul delitto di Garlasco: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, sarebbe stata trasportata d'urgenza in pronto soccorso per un'ingestione eccessiva di farmaci. Per salvarla si sarebbe resa necessaria una lavanda gastrica. Al momento non è stato chiarito se l'assunzione dei medicinali sia stata volontaria o meno.
In collegamento, l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, spiega: "Ero in Cassazione che discutevo un processo. Peraltro ero in compagnia dell'avvocato Taccia quando è arrivata la telefonata che annunciava questo ricovero urgente al pronto soccorso da overdose di farmaci".
Daniela Ferrari non risulta indagata né coinvolta nel delitto di Chiara Poggi, ma negli ultimi mesi sarebbe diventata bersaglio di numerosi attacchi online e tramite comunicazioni dirette.
Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, si trova attualmente in regime di affidamento in prova e sta cercando di ricostruirsi una vita a Milano. Lavora come contabile e spera in una revisione del processo.
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