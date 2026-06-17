A Dentro la notizia arriva l'ultim'ora sul delitto di Garlasco: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, sarebbe stata trasportata d'urgenza in pronto soccorso per un'ingestione eccessiva di farmaci. Per salvarla si sarebbe resa necessaria una lavanda gastrica. Al momento non è stato chiarito se l'assunzione dei medicinali sia stata volontaria o meno.

In collegamento, l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, spiega: "Ero in Cassazione che discutevo un processo. Peraltro ero in compagnia dell'avvocato Taccia quando è arrivata la telefonata che annunciava questo ricovero urgente al pronto soccorso da overdose di farmaci".