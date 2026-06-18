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Far Away

SERIE TV18 giugno 2026

Far away, la puntata del 18 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda giovedì 18 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 18 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 18 giugno

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Cihan invita Alya a cena e le chiede nuovamente di sposarlo, ma lei rifiuta e lascia il ristorante. Tornata a casa, si confida con Nare.

Ozkan origlia la conversazione e informa Bahadir, che a sua volta avvisa Demir. Quest'ultimo ne approfitta per contattare Alya e fissare un incontro.

Bahadir la accompagna nel proprio ufficio, dove la attende Demir, ma Kadir li segue e avverte Cihan. Nel frattempo, il figlio di Alya scopre il messaggio di Demir e informa Nare, che mette subito al corrente la madre. Cihan viene avvisato e raggiunge il luogo dell'incontro: lì aggredisce Demir.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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