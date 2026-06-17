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Far Away

SERIE TV17 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 18 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 18 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 18 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 18 giugno

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Cihan chiede ancora una volta ad Alya di sposarlo, ma lei rifiuta e si confida con Nare.

La notizia arriva presto a Demir, che organizza un incontro con Alya promettendole aiuto per proteggere suo figlio. Cihan si precipita sul posto e affronta violentemente Demir, finendo per ferirsi a una mano.

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