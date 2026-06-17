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Far Away

SERIE TV17 giugno 2026

Far away, la puntata del 17 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 17 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 17 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 17 giugno

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Nare decide di tornare a casa con Ozkan e vuole portare con sé Alya e il piccolo Deniz. Cihan si oppone alla situazione ma impone una condizione: parlerà con Alya e lei dovrà ascoltarlo, unica possibilità per riottenere il figlio.

Sadakat reagisce con rabbia alla scelta del figlio, ma Cihan la calma dichiarando che sposerà Alya.

Nel frattempo, Nadim viene informato da Sefer di un’operazione importante, ma rifiuta di parteciparvi nonostante le pressioni di Demir. Halis avverte Cihan che diversi partner vogliono interrompere gli accordi con gli Albora e stipularne di nuovi con Sahin.

Intanto Sahin, disperato, cerca di parlare con Nare, ma viene fermato da Kadir davanti alla sua porta.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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