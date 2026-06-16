Far away, la puntata del 16 giugno in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 16 giugno su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Dopo la denuncia contro Alya, Cihan si trova combattuto tra i suoi obblighi e la promessa fatta a Boran di proteggere sua moglie.
Intanto il piccolo Deniz soffre per la lontananza della madre, mentre Sadakat cerca di spingere Alya ad accettare un matrimonio con Cihan. Alya evita il carcere ma riceve il divieto di lasciare il Paese fino al processo.
Deniz rischia di assistere all'arresto della madre, ma Alya accusa Cihan di averle tolto ogni libertà; lui continua a sostenere che sposarlo sia l'unica soluzione, ma per lei rappresenta soltanto un'altra forma di prigionia.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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