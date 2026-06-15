La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 16 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo la denuncia contro Alya, Cihan resta diviso tra il dovere e la richiesta fattagli da Boran: proteggere sua moglie. Il piccolo Deniz Cihan soffre per l'assenza della madre, mentre Sadakat tenta di costringere Alya a sposare Cihan. In tribunale ad Alya viene imposto il divieto di espatrio.
Alya accusa Cihan di averle tolto qualsiasi libertà, mentre lui insiste che sposarlo è l'unico modo per salvarla.
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