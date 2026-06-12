Far away, la puntata del 12 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 12 giugno su Canale 5.

Durante un confronto con Nadim e Demir, Cihan li minaccia di far esplodere una granata se non gli diranno la verità riguardo il camion finito fuori strada. Nadim rivela che potrebbe essere Ecmel il mandante, anche se non ha prove. Cihan fa visita a Ecmel in carcere ma quest'ultimo nega il suo coinvolgimento.

Alya prova a chiedere un prestito alla banca in cui lavora Ozkan, ma scopre che, risiedendo in Canada, non potrà ottenerlo. Per aiutarla, Ozkan si offre di organizzare per Alya un incontro con un avvocato.

Deniz sente la mancanza di sua madre e chiede a Cihan di telefonarle. Sadakat e Fidan convocano Sahin e Kaya per chiarire la situazione dei due rispetto a Nare e Zerrin.

Mine fa domande a Nare in ospedale per saperne di più su Alya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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