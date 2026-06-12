La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 15 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Izzet dice a Cihan che anni fa Boran gli aveva affidato una chiavetta usb, da consegnare al fratello in caso di morte.
Cihan scopre che il contenuto della chiavetta è un video indirizzato a lui, registrato da Boran prima della sua scomparsa.
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