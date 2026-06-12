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Far Away

SERIE TV12 giugno 2026

Far away, le anticipazioni del 15 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 15 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 15 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 15 giugno

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Izzet dice a Cihan che anni fa Boran gli aveva affidato una chiavetta usb, da consegnare al fratello in caso di morte.

Cihan scopre che il contenuto della chiavetta è un video indirizzato a lui, registrato da Boran prima della sua scomparsa.

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