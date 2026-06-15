Far away, le trame della settimana dal 22 al 26 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a venerdì 26 giugno durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir ), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5 . Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity , dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.

Alla villa degli Albora, Nare chiede a Cihan spiegazioni sui motivi per i quali abbia cambiato idea su queste nozze, e il fratello le mostra il video di Boran. Alya fugge dalla casa di Nare e raggiunge l'aeroporto di Mardin. Sadakat fa avere a Ecmel una foto di loro due da giovani.

Alya si dirige a Istanbul per rivolgersi al consolato e chiedere di rilasciare un nuovo passaporto per Deniz. Cihan e Kadir la seguono per poi riportarla a Mardin. Alya prova a chiamare Deniz, ma Sadakat interviene e toglie il cellulare al bambino.

Alya per garantire un futuro al figlio, accetta di sposare Cihan. La situazione precipita quando Sadakat, accecata dall'ossessione di difendere la famiglia, spara ad Alya. La donna sopravvive e Cihan mantiene la promessa e la sposa per proteggerla.

Nare torna a casa e trova Ozkan che le chiede di Alya, ma la donna non dice nulla. Alya chiede spiegazioni a Cihan su chi le ha sparato ma l'uomo non rivela nulla. Kaya telefona a Zerrin per chiedere informazioni su Sahin, ma nel frattempo Cihan è stato informato della visita di Sahin a Ecmel.

Sadakat confessa ad Alya di essere stata lei a spararle. Dei poliziotti giungono alla villa degli Albora e chiedono ad Alya se Sadakat le abbia sparato, ma lei mente e dichiara di essersi sparata da sola. Cihan chiede ad Alya perchè ha deciso di non accusare la madre e la donna gli spiega che, per amore del figlio, è disposta anche a sacrificare sé stessa.