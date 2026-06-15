Far away, la puntata del 15 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 15 giugno su Canale 5.

Izzet rivela a Cihan che, cinque anni prima, Boran gli ha affidato una chiavetta usb, da consegnare al fratello qualora gli fosse accaduto qualcosa. Cihan scopre, però, che il video sulla chiavetta è indirizzato a lui, ed è stato registrato da Boran prima della sua morte.

Alya discute con l'avvocato Bahadir per cercare di riprendersi suo figlio. Poco dopo scopre che Sadakat l'ha denunciata per aver sparato a Cihan. Quest'ultimo propone ad Alya un patto: se lei lo sposerà, lui cambierà la sua testimonianza.

Infine si scopre che il matrimonio era una volontà espressa da Boran nel video.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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