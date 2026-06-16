La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 17 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nare vuole lasciare la città con Ozkan, Alya e il piccolo Deniz, ma Cihan interviene imponendo ad Alya di ascoltare la sua versione dei fatti. Per calmare Sadakat, le rivela di voler sposare Alya, mandando però Mine nello sconforto.
Intanto diverse aziende minacciano di interrompere i rapporti con gli Albora e cercano un accordo con Sahin. Quest'ultimo, in crisi per Nare, tenta di raggiungerla ma viene fermato da Kadir.
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