FILM 03 novembre 2026

Tutto quello che bisogna sapere sull'Incanto Patronus per prepararsi alla visione del terzo capitolo della saga

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è il terzo capitolo della saga del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Dopo Chris Columbus, la regia passa ad Alfonso Cuarón che cambia drasticamente l'atmosfera e lo stile della pellicola.



Il prigioniero di Azkaban è considerato uno dei capitoli più dark e personali della saga, soprattutto grazie all’abilità di Cuarón nel riuscire in un solo film a segnare il passaggio dei protagonisti dall’infanzia all’adolescenza.

Come si evoca un Patronus In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Remus Lupin è il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure (qui una guida per scoprire tutti gli altri professori). Il suo primo incontro con il protagonista avviene sull’espresso per Hogwarts: Harry viene attaccato da un Dissennatore e il professore lo difende con un incantesimo, l'Incanto Patronus.



Nonostante sia considerato un incantesimo particolarmente complesso, Remus Lupin proverà a insegnarlo a Harry durante il suo terzo anno: “Questa è una magia molto avanzata. L’incantesimo si chiama Incanto Patronus. Il Patronus è una specie di forza positiva e, per il mago che ne evoca uno, funziona come schermo. Il Dissennatore si nutre di esso piuttosto che del mago”. Per evocare con successo un Patronus, bisogna concentrarsi su un unico ricordo felice e pronunciare la formula Expecto Patronum.



“Per farlo funzionare devi concentrarti su un ricordo, non un ricordo qualsiasi, uno molto felice e di grandissima intensità”, spiega Remus a Harry. Se evocati in maniera corretta e completa, i Patroni hanno la forma di un animale. Harry Potter è uno dei maghi più giovani a essere riuscito a evocare un Patronus di forma completa; il Patronus di Harry ha la forma di un cervo (come quello di suo padre James).