Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è il terzo capitolo della saga del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Dopo Chris Columbus, la regia passa ad Alfonso Cuarón che cambia drasticamente l'atmosfera e lo stile della pellicola.
Il prigioniero di Azkaban è considerato uno dei capitoli più dark e personali della saga, soprattutto grazie all’abilità di Cuarón nel riuscire in un solo film a segnare il passaggio dei protagonisti dall’infanzia all’adolescenza.
In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Remus Lupin è il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure (qui una guida per scoprire tutti gli altri professori). Il suo primo incontro con il protagonista avviene sull’espresso per Hogwarts: Harry viene attaccato da un Dissennatore e il professore lo difende con un incantesimo, l'Incanto Patronus.
Nonostante sia considerato un incantesimo particolarmente complesso, Remus Lupin proverà a insegnarlo a Harry durante il suo terzo anno: “Questa è una magia molto avanzata. L’incantesimo si chiama Incanto Patronus. Il Patronus è una specie di forza positiva e, per il mago che ne evoca uno, funziona come schermo. Il Dissennatore si nutre di esso piuttosto che del mago”. Per evocare con successo un Patronus, bisogna concentrarsi su un unico ricordo felice e pronunciare la formula Expecto Patronum.
“Per farlo funzionare devi concentrarti su un ricordo, non un ricordo qualsiasi, uno molto felice e di grandissima intensità”, spiega Remus a Harry. Se evocati in maniera corretta e completa, i Patroni hanno la forma di un animale. Harry Potter è uno dei maghi più giovani a essere riuscito a evocare un Patronus di forma completa; il Patronus di Harry ha la forma di un cervo (come quello di suo padre James).
Se un Patronus viene eseguito correttamente, il fascio di luce argenteo che esce dalla bacchetta prenderà la forma di un animale che risulta diverso a seconda del mago. È molto raro che un Patronus muti la forma nel corso del tempo, e accade solo se il mago vive un’emozione molto forte, come un trauma o un grande amore.
La più celebre mutazione di un Patronus raccontata da J.K. Rowling è sicuramente quella di Severus Piton: il trauma che ha sconvolto la vita di Severus è la morte della madre di Harry, Lily. Piton trova la donna, che ha segretamente amato per tutta la vita, uccisa da Voldemort: una tragedia che lo segna profondamente. Da quel momento, il Patronus di Piton ha la stessa forma di quello di Lily, una cerva, segno dell’amore che ha provato per lei tutta la vita.
Durante il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice, scopriamo le forme dei Patroni di molti personaggi durante le lezioni dell’Esercito di Silente. Per esempio, il Patronus di Ron ha la forma di un cane mentre quello di Hermione di una lontra. Inoltre, sappiamo che il Patronus di Silente è una fenice e quello della professoressa McGranitt è un gatto.