Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: il film in cui cambia tutto

FILM 03 novembre 2026

Le differenze con i precedenti capitoli della saga, le ambientazioni, il cast: cosa bisogna sapere sul terzo capitolo della saga

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è il terzo capitolo della saga del maghetto ideata da J.K. Rowling. Rispetto ai precedenti film cambia il regista, cambia uno degli attori protagonisti, cambia la scenografia e anche l'ambientazione. Ecco alcune cose da sapere sul terzo appuntamento con la maratona Harry Potter di Italia 1, al via venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.





La regia

Dopo Chris Columbus, la regia passa ad Alfonso Cuaron. Inizialmente si pensa a Guillermo Del Toro, a Marc Forster reduce da Neverland e anche a M. Night Shamalan, impegnato in The village. Ma a spuntarla è il messicano, che dopo aver letto i libri di Rowling accetta entusiasta. È il 2003, Cuaron non ha ancora diretto né Gravity né Roma, che tra il 2014 e il 2019 gli faranno vincere quattro premi Oscar, ma ha già fatto Y tu mamà tambien.