Harry Potter e l'Ordine della Fenice è il quinto capitolo della saga ispirata ai romanzi di J.K. Rowling e dedicata al giovane maghetto sopravvissuto da bambino alla furia di Lord Voldemort. Tante le novità che riguardano il film del 2007, a partire dalla sceneggiatura, affidata a Michael Goldenberg, e alla regia di David Yates, il quale curerà anche i capitoli successivi.



Dopo le avvincenti vicende narrate in Harry Potter e il calice di fuoco, chiuso con la tragica morte di Cedric Diggory, il ritorno a Hogwarts è segnato da importanti cambiamenti.



Per la prima volta dall'inizio della saga, la trama concede spazio anche alle questioni amorose: se nei primissimi capitoli si poteva ipotizzare una relazione tra Hermione e Harry, quest'ultimo riesce invece a conquistare Cho Chang.



Già nel capitolo precedente Harry l'aveva invitata al Ballo del Ceppo, ma la studentessa aveva dovuto rifiutare perché invitata precedentemente da Cedric Diggory, con il quale era poi nata una storia. Un anno dopo il protagonista sembra avere maggior fortuna, anche se la loro relazione verrà presto messa a dura prova.