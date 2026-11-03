Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutti i personaggi cancellati

FILM 03 novembre 2026

Fiorenzo, Gilderoy Allock e Dobby, sono tra i personaggi assenti in Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Harry Potter e l'Ordine della Fenice è il quinto capitolo della saga ispirata ai romanzi di J.K. Rowling. Gli appuntamenti con la saga del maghetto più amato al mondo prenderà il via da venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.



Harry Potter e l'Ordine della Fenice è basato sul libro più lungo della saga, eppure la pellicola si attesta tra le più brevi del franchise. Basterebbe questo divario a far sospettare che più di qualcosa è andato perduto nel salto dal romanzo al film. La pellicola poteva contare su un montaggio iniziale che superava le 3 ore, ma, successivamente, fu chiesto al regista David Yates di ridurre il minutaggio.



Che siano state girate oppure totalmente eliminate per motivi di budget, sono moltissime le scene assenti rispetto alle pagine della scrittrice. Nella guida qui sotto abbiamo raccolto i personaggi presenti nel libro ma cancellati nella trasposizione cinematografica.

Alcuni problemi di scrittura si notarono già in una bozza del copione. In quest’ultima infatti non era presente l’elfo domestico Kreacher. J.K.Rowling intervenne personalmente per chiedere di inserire il personaggio per evitare problemi di comprensione per i film successivi (Kreacher infatti è un personaggio importante in Harry Potter e i Doni della Morte parte 1). Le due scene con l’elfo sono state aggiunte dopo la richiesta della scrittrice.



Non ebbe la stessa fortuna l'attore Kenneth Branagh che sarebbe dovuto tornare nei panni del professor Gilderoy Allock in una sequenza all’ospedale San Mungo. Nella scena, Harry avrebbe dovuto conoscere anche i genitori di Neville Paciock. L’intero capitolo del romanzo fu tagliato per motivi di budget.