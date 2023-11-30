Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in streaming

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è il terzo capitolo della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling





Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: trama e cast

Harry, Ron ed Hermione tornano a Hogwarts per il terzo anno di lezioni, ma le novità sono tante: Remus Lupin è il nuovo insegnante di Difesa contro le Arti Oscure (qui una guida per conoscere tutti gli altri professori), Hagrid insegna Cura delle Creature Magiche, Hermione lotta contro il tempo per riuscire a seguire tutti i corsi, un misterioso prigioniero è evaso da Azkaban e dalle grinfie dei Dissennatori.



Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è il terzo capitolo della saga cinematografica, del cui cast entrano a far parte sir Michael John Gambon, che sostituisce lo scomparso Richard Harris nei panni di Albus Silente, Gary Oldman per Sirius Black, David Thewlis nei panni di Remus Lupin, Emma Thompson per l'eccentrica professoressa di Divinazione Sibilla Cooman.

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