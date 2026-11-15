Nella nuova puntata di domenica 22 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Asaf riceve minacce.
Asaf teme che Mahir possa scoprire la verità sul video di Mehmet.
Mahir scopre che un intruso è entrato in casa sua, ma non viene rubato nulla di valore, il che lo insospettisce. Trova anche la chiavetta con il video di Mehmet.
Salih viene dimesso dalla terapia intensiva ma rimane in ospedale. Non sembra intenzionato a perdonare Sare.