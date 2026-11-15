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Racconto di una notte
SERIE TV15 novembre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 22 novembre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della serie Racconto di una notte, in onda domenica 22 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 22 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Asaf riceve minacce.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 22 novembre

Rüçhan Çaliskur (Afet) in una scena di Racconto di una notte
Rüçhan Çaliskur (Afet) in una scena di Racconto di una notte

Asaf teme che Mahir possa scoprire la verità sul video di Mehmet.

Mahir scopre che un intruso è entrato in casa sua, ma non viene rubato nulla di valore, il che lo insospettisce. Trova anche la chiavetta con il video di Mehmet.

Salih viene dimesso dalla terapia intensiva ma rimane in ospedale. Non sembra intenzionato a perdonare Sare.

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