Harry Potter e i Doni della Morte è il primo film della saga a essere tratto solo da una parte di un romanzo scritto da J.K. Rowling. Per i primi 6 film, ad ogni libro era corrisposto un film. L'idea di tradurre l'ultimo libro in due parti ha comportato una serie di vantaggi e criticità per i capitoli conclusivi della storia. L’appuntamento con la saga di Harry Potter è da venerdì 6 novembre 2026, in prima serata su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.



L’annuncio della Warner: due film per l’ultimo libro

Nel marzo 2008, la Warner Bros. annunciò che l’ultimo romanzo della saga scritta da J.K. Rowling sarebbe stato trasposto in due film anziché in un unico episodio. La stessa scrittrice dichiarò che le oltre 700 pagine del romanzo non potevano essere raccontate in meno di 4 ore.



“L'ultimo libro è così ricco, la storia così densa e c'è così tanto che si risolve che dopo averne discusso con Jo (Rowling), siamo giunti alla conclusione che erano necessarie due parti per rendergli giustizia”, è il commento del produttore David Heyman.