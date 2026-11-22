Il tema del consenso e la violenza sessuale. Il dibattito si concentra sul consenso in seguito al cambio del testo di legge in cui si parla di "volontà contraria".

Il fatto di cronaca riapre il dibattito sull'emergenza sicurezza e sull'aumento della criminalità giovanile, con l'intento di discutere sul nuovo ddl sicurezza "anti-maranza" del Governo volto a contrastare l'aumento della criminalità minorile.

Paolo Del Debbio intervista Moira Cucchi, vittima di violenza domestica e ambasciatrice dell’associazione Wall of Dolls, che sensibilizza quanti all’ascolto a riconoscesse i primi segnali di violenza fisica o psicologica, invitando a denunciare.

Dritto e Rovescio: L'intervista a Moira Cucchi

Dentro la notizia: lo stalker di Novellara

Dopo aver manomesso tre diversi braccialetti elettronici, l'uomo è stato fermato dai carabinieri, in flagranza di reato. Per mesi ha preso di mira nuove vittime, donne e anche giovani.