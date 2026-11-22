Mattino 5: da consenso a dissenso, il "DDL stupri" cambia formula
Il tema del consenso e la violenza sessuale. Il dibattito si concentra sul consenso in seguito al cambio del testo di legge in cui si parla di "volontà contraria".
Morning News: L'aggressione a una studentessa a Bari da parte di un gruppo di giovani
Il fatto di cronaca riapre il dibattito sull'emergenza sicurezza e sull'aumento della criminalità giovanile, con l'intento di discutere sul nuovo ddl sicurezza "anti-maranza" del Governo volto a contrastare l'aumento della criminalità minorile.
Dentro la notizia: 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
Il filmato ufficiale dei Carabinieri dedicato a questa giornata, con sintesi di come ci si deve difendere, attraverso la voce di Cristiana Capotondi: ascolto, rispetto, legalità.
Dritto e Rovescio: L'intervista a Moira Cucchi
Paolo Del Debbio intervista Moira Cucchi, vittima di violenza domestica e ambasciatrice dell’associazione Wall of Dolls, che sensibilizza quanti all’ascolto a riconoscesse i primi segnali di violenza fisica o psicologica, invitando a denunciare.
Dentro la notizia: lo stalker di Novellara
Dopo aver manomesso tre diversi braccialetti elettronici, l'uomo è stato fermato dai carabinieri, in flagranza di reato. Per mesi ha preso di mira nuove vittime, donne e anche giovani.
Dentro la notizia: il femminicidio di Ilaria Sula
Il racconto durante il processo nell'aula bunker del carcere di Rebibbia da parte dell'assassino della ragazza.