In un contesto in cui l'intelligenza artificiale permette di creare immagini, video e voci sempre più realistici, Mediaset promuove una campagna di sensibilizzazione dedicata al fenomeno dei deepfake, invitando a riflettere sull'autenticità dei contenuti che vediamo e ascoltiamo online.

La campagna “Vai oltre ciò che vedi: riconosci un deepfake” vuole promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati ai deepfake, che possono essere utilizzati per diffondere informazioni

false, realizzare truffe o violare la privacy delle persone, sottolineando l'importanza di verificare la provenienza e l'attendibilità dei contenuti.

Il concept creativo ruota intorno al concetto di svelamento: ciò che inizialmente sembra autentico si trasforma, rivelando una realtà diversa da quella percepita. Attraverso immagini che si alterano, la campagna invita ad andare oltre la prima impressione e a interrogarsi sull'autenticità di ciò che vediamo.

Dall'8 al 14 novembre 2026 la campagna sarà diffusa sulle piattaforme social e digital, e attraverso i circuiti Digital Out of Home nella città di Milano. Sul sito www.mediasetperilfuturo.it sarà inoltre disponibile un articolo di approfondimento sul tema, con indicazioni utili per verificare i contenuti sospetti e conoscere gli

strumenti di segnalazione e tutela.

Mediaset rinnova così il proprio impegno nella promozione di un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, ricordando che, anche quando un contenuto sembra autentico, è importante andare oltre ciò che si vede e verificare prima di fidarsi.