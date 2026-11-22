In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Mediaset promuove una campagna di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione su come molti comportamenti irrispettosi nei confronti delle donne vengano ancora giustificati o normalizzati dalla società, contribuendo a minimizzare segnali di violenze che rischiano di non essere riconosciute come tali.
La campagna di comunicazione crossmediale “Cambiamo la normalità per contrastare la violenza” si propone di intervenire alla radice del problema, sottolineando l’importanza della responsabilità collettiva nel riconoscere e mettere in discussione questi comportamenti.
L’iniziativa incoraggia inoltre, quando necessario, a chiedere aiuto al 1522, il servizio nazionale antiviolenza e stalking promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, gratuito e attivo 24 ore su 24.
L’iniziativa sarà diffusa dal 22 al 25 novembre 2026 su tutti i canali del Gruppo, in radio, sulle piattaforme social, attraverso i circuiti Digital Out of Home, e sul sito web dedicato www.mediasetperilfuturo.it.
Mediaset ribadisce così il proprio impegno nel sensibilizzare su un fenomeno così socialmente importante, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità collettiva, fondamentale per prevenire e contrastare ogni forma di violenza.