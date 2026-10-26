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MEDIASET PER IL FUTURO26 ottobre 2026

Caro diario, ho belle notizie da darti

Alcuni dati sulla diagnosi precoce del cancro al seno in Italia
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Uno screening mammografico ogni 2 anni può ridurre più del 30% la mortalità del cancro.

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