Contrasto ai deepfake: approfondimenti 2026

TG4: "Io sono Giorgia" e guai a chi mi clona con i deepfake

La Iena Alice Martinelli parla di un risvolto pericoloso dell'IA: il deep nude. A Rocca Di Papa, 35 ragazze si sono ritrovate online "denudate": foto prese dai loro social e ripubblicate come falsi nudi.

Le Iene: La foto modificata e il post di Vannacci

Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale ritrae l'onorevole Matilde Siracusano spogliata. A pubblicarla in un post è stato il generale ed europarlamentare Vannacci, che si difende: la foto, dice, l'ha realizzata un'altra persona. La Iena Filippo Roma incontra la deputata e va a cercare sia l'autore dell'immagine sia lo stesso Vannacci. Un caso che pone una domanda sempre più urgente: chi deve rispondere quando un'immagine falsa e lesiva viene diffusa da chi ha un ruolo pubblico?