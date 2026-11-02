Contrasto ai deepfake: approfondimenti 2026

TG4: "Io sono Giorgia" e guai a chi mi clona con i deepfake
Giorgia Meloni deposita il suo timbro vocale, con un’audio di 4 secondi, all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, per proteggersi dai manipolatori digitali.
Le Iene: Il fenomeno del deep nude
La Iena Alice Martinelli parla di un risvolto pericoloso dell'IA: il deep nude. A Rocca Di Papa, 35 ragazze si sono ritrovate online "denudate": foto prese dai loro social e ripubblicate come falsi nudi.
Forum: mancanza di rispetto
Il caso riguarda Simona, che cita in giudizio l'ex compagno Riccardo chiedendo il rimborso delle spese per la ristrutturazione di una casa. Dopo aver scoperto che l'uomo faceva parte di una chat di gruppo su Whatsapp dal taglio molto maschilista, decide di interrompere ogni tipo di relazione con lui.
Le Iene: La foto modificata e il post di Vannacci
Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale ritrae l'onorevole Matilde Siracusano spogliata. A pubblicarla in un post è stato il generale ed europarlamentare Vannacci, che si difende: la foto, dice, l'ha realizzata un'altra persona. La Iena Filippo Roma incontra la deputata e va a cercare sia l'autore dell'immagine sia lo stesso Vannacci. Un caso che pone una domanda sempre più urgente: chi deve rispondere quando un'immagine falsa e lesiva viene diffusa da chi ha un ruolo pubblico?
Forum: la memoria online
Marta chiede a Luigi un risarcimento danni per aver creato un profilo social falso della madre defunta. L'avv. Giulia Rizzo ricorda la recente introduzione del reato di "deep fake" in merito alla diffusione illecita di contenuti generati o modificati con l'IA, in grado di ingannare soggetti terzi sulla veridicità degli stessi.