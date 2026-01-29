DOSSIER 29 gennaio 2026

Chi era Paolo Mendico: la sua storia, il ruolo della scuola e della preside

Paolo Mendico, ragazzo quattordicenne di Santi Cosma e Damiano (Latina), si è tolto la vita l’11 settembre, poco prima dell'inizio del secondo anno scolastico. Paolo aveva una grande passione per la musica, ereditata dal padre Giuseppe: suonava il basso, la chitarra e la batteria. Amava artisti come Lucio Battisti, i Nomadi e il Banco del Mutuo Soccorso. Oltre alla musica, Paolo amava pescare con il papà e trascorrere il tempo in famiglia. Il suo sogno era salire su un palco e diventare un musicista professionista. Paolo Mendico: cos'è successo l'11 settembre? La mattina dell'11 settembre, a poche ore dal rientro tra i banchi dell'Istituto Tecnico Pacinotti, Paolo è stato trovato senza vita nella sua camera. La Procura di Cassino ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e il Ministro dell'Istruzione Valditara ha disposto ispezioni nelle scuole frequentate dal ragazzo.

A Dritto e rovescio, i genitori e il fratello Ivan hanno spiegato che Paolo sarebbe stato vittima di bullismo, iniziato già alle elementari. Il padre ricorda l'ultimo messaggio di Paolo nella chat di classe: "Se faccio tardi, conservatemi un posto tra i primi banchi". Secondo la famiglia, in quinta elementare Paolo sarebbe stato aggredito da un coetaneo con un cacciavite. Negli anni, le violenze sarebbero continuate: sarebbe stato deriso per i capelli lunghi e biondi, chiamato "Nino D'Angelo" o "Paoletta". Il ragazzo sarebbe stato picchiato, spinto e sbattuto contro i muri. La legge sul bullismo del 2017 impone alle scuole di vigilare e intervenire, ma, nel caso di Paolo, la famiglia sostiene che le denunce siano rimaste inascoltate. I genitori sostengono di aver segnalato più volte gli episodi alle maestre e ai dirigenti, ma di essere stati ignorati. Il fratello di Paolo, Ivan, ha spiegato: "La battaglia è quella di sensibilizzare affinché nelle scuole si prenda coscienza della fragilità dei ragazzi che possono sembrare forti, ma anche un piccolo gesto, una piccola azione, devono essere presi seriamente in considerazione". Paolo Mendico, la versione della scuola e le ispezioni ministeriali