Paolo Mendico, ragazzo quattordicenne di Santi Cosma e Damiano (Latina), si è tolto la vita l’11 settembre, poco prima dell'inizio del secondo anno scolastico.
Paolo aveva una grande passione per la musica, ereditata dal padre Giuseppe: suonava il basso, la chitarra e la batteria. Amava artisti come Lucio Battisti, i Nomadi e il Banco del Mutuo Soccorso. Oltre alla musica, Paolo amava pescare con il papà e trascorrere il tempo in famiglia. Il suo sogno era salire su un palco e diventare un musicista professionista.
La mattina dell'11 settembre, a poche ore dal rientro tra i banchi dell'Istituto Tecnico Pacinotti, Paolo è stato trovato senza vita nella sua camera. La Procura di Cassino ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e il Ministro dell'Istruzione Valditara ha disposto ispezioni nelle scuole frequentate dal ragazzo.
A Dritto e rovescio, i genitori e il fratello Ivan hanno spiegato che Paolo sarebbe stato vittima di bullismo, iniziato già alle elementari. Il padre ricorda l'ultimo messaggio di Paolo nella chat di classe: "Se faccio tardi, conservatemi un posto tra i primi banchi".
Secondo la famiglia, in quinta elementare Paolo sarebbe stato aggredito da un coetaneo con un cacciavite. Negli anni, le violenze sarebbero continuate: sarebbe stato deriso per i capelli lunghi e biondi, chiamato "Nino D'Angelo" o "Paoletta". Il ragazzo sarebbe stato picchiato, spinto e sbattuto contro i muri.
La legge sul bullismo del 2017 impone alle scuole di vigilare e intervenire, ma, nel caso di Paolo, la famiglia sostiene che le denunce siano rimaste inascoltate. I genitori sostengono di aver segnalato più volte gli episodi alle maestre e ai dirigenti, ma di essere stati ignorati.
Il fratello di Paolo, Ivan, ha spiegato: "La battaglia è quella di sensibilizzare affinché nelle scuole si prenda coscienza della fragilità dei ragazzi che possono sembrare forti, ma anche un piccolo gesto, una piccola azione, devono essere presi seriamente in considerazione".
La dirigente scolastica dell'I.T.I.S. Pacinotti , che nega di aver avuto sentore di gravi atti di bullismo, ha ricevuto la disciplinare di tre giorni di sospensione.
La preside ha dichiarato che la scuola non ha mai ricevuto segnalazioni di persecuzioni intenzionali su Paolo, ma ha ammesso: "La classe che Paolo frequentava presentava problematiche legate a delle modalità di relazione tra gli studenti, ma anche tra studenti e adulti, che noi non abbiamo mai trascurato, però si lavorava sulla classe perché il problema legato al singolo ragazzo Paolo Mendico non è emerso".
La dirigente spiega: "I genitori non hanno mai chiesto un incontro con me, le procedure si attivano quando c'è una segnalazione. Quello che è il nostro dovere noi lo facciamo fino in fondo. È evidente che ci sia stato un malessere, perché altrimenti non si sarebbe arrivati a un gesto così estremo, il problema è in che misura noi scuola potevamo accorgerci di tutto questo".
La madre Simonetta ha commentato così la sospensione di tre giorni per la preside e alcuni docenti a seguito delle ispezioni ministeriali: "È una grande vergogna, è veramente terrificante, la vita di mio figlio non vale niente?".