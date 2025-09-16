Paolo Mendico, la dirigente della scuola del 14enne morto suicida: "I genitori non hanno mai chiesto aiuto"

A Dentro la notizia, parla la dirigente della scuola che frequentava Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita nella sua camera a Santi Cosma e Damiano (Latina) 24 ore prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. "Noi non abbiamo avuto mai un sentore netto di un atteggiamento di vessazione intenzionale e continua su questo ragazzo - dice la preside ai microfoni di Dentro la notizia - La classe che Paolo frequentava presentava problematiche legate a delle modalità di relazione tra gli studenti, ma anche tra studenti e adulti, che noi non abbiamo mai trascurato, però si lavorava sulla classe perché il problema legato al singolo ragazzo 'Paolo Mendico' non è emerso".

La dirigente dell'I.T.I.S. Pacinotti continua: "Paolo si era tagliato i capelli perché veniva insultato? Io ho chiesto ai ragazzi, non hanno negato di aver fatto qualche battuta all'inizio dell'anno, i primi giorni di scuola, lo hanno detto adesso che si è un po' parlato di questa cosa, ma il tutto è rientrato molto velocemente.

Quando l'inviata della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, Carmen La Gatta, chiede se Paolo Mendico sia mai stato picchiato a scuola, la risposta della preside è un secco no: "Se così fosse stato avrebbe di sicuro prodotto un'azione disciplinare, a me non risulta. Paolo non diceva 'sono perseguitato, mi picchiano nel bagno'. I genitori non hanno mai chiesto un incontro con me, le procedure si attivano quando c'è una segnalazione. Quello che è il nostro dovere noi lo facciamo fino in fondo. È evidente che ci sia stato un malessere, perché altrimenti non si sarebbe arrivati a un gesto così estremo, il problema è in che misura noi scuola potevamo accorgerci di tutto questo".

"Noi eravamo tutti al funerale di Paolo, io questa mattina ho avuto conferma che quasi tutta la classe era presente", conclude la dirigente scolastica.

Le sue parole arrivano dopo l'intervista ai genitori di Paolo Mendico, Simonetta e Giuseppe, andata in onda nel corso della puntata di Dentro la notizia di lunedì 15 settembre.

"Mio figlio è stato bullizzato fin dai primi giorni di scuola, anche nella nuova scuola", ha raccontato il padre di Paolo.