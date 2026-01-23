I genitori di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita nella sua camera a Santi Cosma e Damiano (Latina) 24 ore prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, intervengono in diretta a Dentro la notizia commentando i provvedimenti disciplinari presi dal Ministero dell'Istruzione nei confronti della dirigente scolastica e di altre docenti dell'Istituto Tecnico Pacinotti.

La madre, Simonetta, commenta: "Innanzitutto non sono veramente sicura che questo sia successo, anche perché io non ho visto con i miei occhi nessun verbale, niente di scritto. Quindi io non posso comunque asserire innanzitutto con sicurezza e con certezza che ciò sia avvenuto".

Anche qualora i provvedimenti fossero reali, la donna li giudica inadeguati: "Anche se fosse veramente avvenuto comunque è una grande vergogna, è veramente terrificante, la vita di mio figlio non vale niente? È una cosa proprio indegna". Simonetta aggiunge: "Non ho mai visto così tanta disumanità, così tanto disprezzo nei confronti di un essere umano, appunto mio figlio, questa signora dopo tutto lo schifo che ha fatto addirittura si merita solo tre giorni di sospensione?".