Efe prepara un'altra sorpresa per Tugce: una visita alla Torre della Fanciulla, in cui i due hanno modo di parlare del loro matrimonio e dei progetti futuri.
Nel frattempo, Ceylin indaga su un'insegnante.
Ilgaz porta Ceylin a cena fuori.
Intanto, Parla racconta a Ozge dell'uscita con Canberk.