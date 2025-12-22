A Mattina Cinque, le parole del sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, sul caso della famiglia nel bosco e sui nuovi comportamenti dei due genitori.
"L'atteggiamento dei genitori è totalmente mutato dalla data del collocamento dei minori in struttura. In precedenza, per oltre 12 mesi, c'è stato un ostruzionismo totale per qualunque attività venisse proposta dai servizi sociali", racconta il sindaco ripercorrendo la storia della famiglia.
"Nel mese di aprile, la famiglia aveva sottoscritto un crono-programma che prevedeva visite mediche e pediatriche e una verifica", spiega Giuseppe Masciulli che parla anche dell'allontanamento temporaneo della famiglia in provincia di Bologna, "In una prima fase, la famiglia si era resa irreperibile trasferendosi in provincia di Bologna. Poi è rientrata, ha sottoscritto questo rapporto a cui non ha ottemperato. Per sei mesi i servizi sociali hanno tentato di stabilire un dialogo, facendosi accompagnare anche dai carabinieri perché veniva impedito loro di parlare con i bambini".
Negli ultimi giorni, la pediatra che aveva soccorso i bambini dopo la grave intossicazione alimentare avvenuta il 23 settembre 2024, aveva dichiarato: "I bambini erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione, spaventati e le condizioni igieniche chiaramente non erano ottimali".