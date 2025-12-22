Famiglia nel bosco, parla il sindaco di Palmoli

"Nel mese di aprile, la famiglia aveva sottoscritto un crono-programma che prevedeva visite mediche e pediatriche e una verifica", spiega Giuseppe Masciulli che parla anche dell'allontanamento temporaneo della famiglia in provincia di Bologna, "In una prima fase, la famiglia si era resa irreperibile trasferendosi in provincia di Bologna. Poi è rientrata, ha sottoscritto questo rapporto a cui non ha ottemperato. Per sei mesi i servizi sociali hanno tentato di stabilire un dialogo, facendosi accompagnare anche dai carabinieri perché veniva impedito loro di parlare con i bambini".

Negli ultimi giorni, la pediatra che aveva soccorso i bambini dopo la grave intossicazione alimentare avvenuta il 23 settembre 2024, aveva dichiarato: "I bambini erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione, spaventati e le condizioni igieniche chiaramente non erano ottimali".

