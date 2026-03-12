Enrica Bonaccorti è scomparsa all'età di 76 anni per un tumore al pancreas. La triste notizia è stata data in diretta da Federica Panicucci a Mattino Cinque.

Dopo l'annuncio, Federica Panicucci ha voluto ricordare Enrica Bonaccorti e la sua lunga carriera in tv: "È morta Enrica Bonaccorti, ci dispiace moltissimo. Enrica è stata un'amica di tutti noi, oltre che una grande professionista. Una donna straordinaria e di grande cuore. Siamo colpiti. Sappiamo che era malata e che aveva condiviso le sue fasi della malattia anche da Silvia Toffanin dove aveva raccontato la sua battaglia, la sua forza e il suo coraggio".

"La malattia l'ha portata via. È arrivata adesso questa notizia che ci ha lasciato scossi. Era una persona di famiglia", dichiara Federica Panicucci con la voce rotta.

Nel settembre 2025, Enrica Bonaccorti aveva annunciato sui social di avere un tumore al pancreas: "Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa".