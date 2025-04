Mattino 4 torna a occuparsi del femminicidio di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa con una coltellata al collo lunedì scorso a Messina. Durante la puntata in onda venerdì 4 aprile, la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti ha mandato in onda delle registrazioni esclusive in cui la giovane tentava di prendere le distanze dal collega di università Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio. "Non voglio nulla con te. Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara. L'ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace, cosa hai capito di questa cosa?", sono le parole di Sara, mentre invita Argentino a non seguirla fino a casa. "Non me l'hai detta questa cosa e comunque è passata tutta l'estate", ribatte il ragazzo. "Allora, ora te lo ridico, se mi puoi lasciare magari in pace, cortesemente. Tu te ne torni a casa tua, io continuo per la mia strada, o mi devi seguire fino… Mi stai seguendo".

Di fronte alle pressioni del giovane, Sara Campanella ribadisce con fermezza la volontà di non intraprendere una storia d'amore che in realtà "non è mai iniziata": "Dov'è questa relazione se tu non sai nulla di me? Se tu vedi i messaggi e le chiamate, non c'è niente, non c'è una relazione". E quando lui precisa di essere stato invitato a uscire, lei precisa: "Sì in gruppo, per me possiamo uscire in gruppo, forse hai capito male tu". I due proseguono nella discussione, con la giovane che tenta di liberarsi del ragazzo, invitandolo a non seguirla. "Mi devi lasciare in pace, non te lo voglio dire più. Io non mi aspetto nulla da te, non voglio nulla da te, mi devi lasciare in pace - prosegue nell'audio la studentessa universitaria originaria di Palermo, che precisa inoltre di essere già fidanzata -. Sono stanca di essere seguita ogni volta. A me non sta più bene". "L'ho fatto due volte perché è l'unico modo per interagire con te, ma non te ne rendi conto", tenta di ribattere ancora Argentino. "Significa che forse non voglio parlare con te, non lo capisci?", risponde lei. "Ti fai film come se noi avessimo avuto non lo so che cosa. Se c'è stato, c'è stato tipo un saluto e basta", tenta di spiegare Sara, provando ripetutamente ad andare a casa senza essere seguita.