Omicidio Sara Campanella, i familiari e amici: "Chiediamo l'ergastolo per questo bastardo"

A Pomeriggio Cinque parlano i familiari e gli amici di famiglia di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni uccisa per strada a Messina, nei pressi dello stadio, lunedì 31 marzo. Al momento unico sospettato dell'omicidio risulta essere Stefano Argentino, studente di 27 anni nella stessa facoltà della ragazza assassinata. Dalle prime ricostruzioni risulterebbe che il giovane avesse da tempo comportamenti molesti nei confronti di Sara.

In collegamento da Messina, parla Gianpiero, il cugino di Sara Campanella: "Purtroppo è un dolore immenso che ci coglie in maniera inaspettata, ci lascia uno sconcerto che non può trovare nessun tipo di aggettivo. Mia cugina Sara era il sole, il mare, l'amore per la musica, per i gatti, una ragazza del sud fatta dell'amore per la famiglia, per i nonni."

Intervistato da Myrta Merlino, Gianpiero continua: "Siamo qui solo per chiedere giustizia per mia cugina Sara, perché Sara merita che la giustizia faccia il suo corso. Mia cugina non ha mai avuto nessun tipo di frequentazione con questo individuo", conclude l'uomo rifedendosi a Stefano Argentino.

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque parla anche Cinzia Romano, amica stretta della famiglia di Sara Campanella: "Noi chiediamo l'ergastolo per questo bastardo e per tutti quelli che hanno rovinato la vita di queste povere ragazze". Riferendosi sempre a Stefano Argentino, la donna continua: "Era un ragazzo che sapeva quello che doveva fare, era capace di intendere e di volere, era tutto premeditato, quindi va punito nella peggiore delle maniere. Non trovo parole per descrivere questo essere immondo, lui ha ucciso per il piacere di uccidere".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE