Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 27 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 27 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 27 marzo su Mediaset Infinity, Ozan è costretto da Esra a lasciare la sua casa e a passare la notte dalla madre. Il giorno dopo fa di tutto per convincerla a farlo tornare a casa. Esra scopre, grazie ad Atlas, il motivo della partenza di Elif e ne parla con Ekrem e Ozan. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

