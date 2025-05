Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 12 maggio in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin pretende di avere un confronto con Cinar.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 12 maggio

Dopo l'arresto di Metin e Cinar, il procuratore Pars affronta l'interrogatorio del comandante di polizia, che si assume tutte le sue responsabilità, anche quelle non sue.

Ceylin vuole a tutti i costi avere un confronto con Cinar, per giurargli che farà tutto ciò che è in suo potere per non farlo mai più uscire dal carcere.

