Segreti di famiglia, la puntata del 4 giugno in streaming

La puntata integrale del 4 giugno dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 4 giugno

Ilgaz e Ceylin riprendono in mano i fascicoli sull'omicidio di Cihan e si recano sul luogo del delitto. Lì vedono Riza uscire e prendere la macchina e si rendono conto che c'è stato uno scambio di persona: la famiglia di Cihan aveva la stessa auto di Riza, è evidente a questo punto che Cagdas volesse uccidere Riza, il fidanzato di Cansu, ma per sbaglio ha sparato a Cihan. Eren intanto visiona alcuni video in cui si vede chiaramente Yesim che sta camminando davanti al padre, quindi ne ordina l'arresto. Suat intanto è a colloquio con la figlia, la quale cerca di convincerlo ad uccidere Ceylin perché la ritiene la vera responsabile dell'ingiustizia che hanno subito, ma alla fine del colloquio arriva l'agente e lo dichiara in arresto. Ilgaz e Ceylin raggiungono Yesim in carcere e le raccontano come si sono svolti i fatti. Pars propone di andare a cena pere festeggiare la fine dell'indagine, ma Ilgaz riceve una telefonata dal nonno e si allontana. Ceylin decide di andare a casa.

