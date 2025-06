La terza puntata di Doppio gioco andrà in onda martedì 10 giugno in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Alessandra Mastronardi e Simone Liberati in Doppio gioco

La terza puntata di Doppio gioco, la nuova serie tv con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, andrà in onda martedì 10 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della terza puntata di Doppio gioco.

Doppio gioco, cosa succederà nella terza puntata

Mentre l'omicidio di Monti pone al centro delle indagini Gemini, Daria fronteggia l'interrogatorio di Longardi.

L'interesse di Daria per Ettore si vela del sospetto di essere solo una pedina dei Servizi. Una serata a un concerto da camera diventa il teatro della rivelazione.

Nel video qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi di Doppio gioco.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE