La puntata del 21 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 21 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan è alla ricerca di prove per incastrare Efe e riprendersi l'azienda. Scopre delle irregolarità nei bilanci e le mostra allo zio di Efe, che decide di mandarlo via.

Esra spera che, risolto il problema dell'azienda, con Ozan possa tornare tutto come prima. Rimane delusa dal sapere che Ozan preferisce fare le cose con calma questa volta.

Zumrut si prepara per la cena con Nazim, sebbene abbia paura di andarci. Durante le sue spese vede Nazim abbracciare un'altra donna, ma non sa che quella è la figlia dell'uomo che vive a Smirne. Credendo che Nazim sia un bugiardo decide allora di sposarsi con il Signor Rukneddin. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

