Nella puntata di martedì 25 marzo, La Ruota della Fortuna dedica un tabellone al ricordo di Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa nel marzo 2026 dopo una battaglia contro il cancro.

Durante il round Express, il titolo è "Enrica Bonaccorti" e Gerry Scotti lo introduce con queste parole d'affetto e stima per la conduttrice: "Non possiamo non dedicare uno dei nostri tabelloni a Enrica Bonaccorti. Lo facciamo così. Dedichiamo questo tabellone a un'amica e una collega".

Karen dà la soluzione "Il volto gentile della televisione italiana". "Signori, facciamolo in piedi questo applauso", chiede Gerry Scotti al pubblico in studio, "Una collega gentile, una donna sorridente che ci ha salutato".

La Ruota della Fortuna, chi è la nuova campionessa Karen

Karen è la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna con un montepremi record vinto nella prima parte del gioco. Karen chiude l'ultimo round con una vincita di 59mila e 200 euro, avendo indovinato la maggior parte dei tabelloni.

A La Ruota delle Meraviglie, però, Karen riesce a indovinare solo il primo dei tre tabelloni. Gerry apre la busta numero 1 che contiene 100 euro.

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