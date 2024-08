La nuova stagione de La rosa della vendetta con Murat Unalmis va in onda a settembre su Canale 5

La nuova stagione de La rosa della vendetta, la serie tv turca con protagonista Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), arriva a settembre in esclusiva su Canale 5. Nel video qui sopra il promo della nuova stagione mentre su Mediaset Infinity è possibile rivedere in streaming gratis tutti gli episodi della prima stagione de La rosa della vendetta.

Come finisce la prima stagione de La rosa della vendetta

Armagan riesce a scoprire che Gulcemal è in realtà suo fratello. Prima però di riuscire a comprendere cosa ci sia all'origine dell'astio con la madre Zafer, quest'ultima lo porta in aeroporto, spingendolo a lasciare il Paese per dirigersi a Londra e restare al sicuro. Ma anziché imbarcarsi, Armagan decide di rifugiarsi a casa di Gulcemal, certo che lì nessuno potrà trovarlo.

La nuova convivenza è però segnata da una nuova convinzione da parte di Gulcemal, deluso all'idea che la ragazza sia rimasta con lui solamente per assecondare i piani di Zafer. In ospedale per fare visita al padre, Deva incontra la sorella Ipek e scopre chi si nasconde dietro il suo rapimento. Incredula, la giovane sembra decisa a misurarsi direttamente con Zafer: la donna che l'ha cresciuta sarebbe davvero stata capace di arrivare a ucciderla?

