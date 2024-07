La sesta puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), è andata in onda venerdì 12 luglio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la sesta puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, gli stessi episodi de La rosa della vendetta saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della puntata del 12 luglio

Armagan scopre che Gulcemal è suo fratello, ma lo crede figlio di suo padre. Nel frattempo, Zafer lo sorprende, lo costringe a salire in auto con Emrullah e lo porta all'aeroporto, con l'intento di spedirlo a Londra. Gulcemal e Vefa, seguendo l'allarme lanciato da Deva, si avvicinano al luogo segnalato dal telefono e trovano il nascondiglio dove i tre uomini di Zafer, vedendo che Deva non si riprende, decidono di seppellirla affermando che è scappata. Zafer intanto si confida con la sua assistente, raccontando la storia del suo matrimonio obbligato con Saim e la nascita di Gulcemal e Gulendam, dicendo che per quanto si sia sforzata, non è mai riuscita ad amarli. Gulcemal intanto avvilito perché pensa di essere stato tradito da Deva, medita sulla sua vendetta. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

