Beautiful
ANTICIPAZIONI
25 agosto 2025

Beautiful, le trame della settimana dall'1 al 7 settembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) e Naomi Matsuda (Li Finnegan) in una scena di Beautiful
Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) e Naomi Matsuda (Li Finnegan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 1 a domenica 7 settembre, R.J. sogna di iniziare una nuova vita con Luna nella sua casa sulla spiaggia, ma lei, pur essendo innamorata, si sente a disagio e inquieta.

Intanto Steffy e Finn godono della serenità familiare: Eric è finalmente tornato a casa dopo la malattia, e Steffy attribuisce la sua guarigione al coraggio del marito.

Thomas raggiunge Hope per ribadirle i suoi sentimenti e dirle che attenderà la sua risposta alla proposta di matrimonio. Lei ammette di non dimenticare il passato, ma riconosce la sincerità del suo pentimento, chiedendo persino a Brooke di smettere di opporsi alla loro storia.

Bill racconta a Liam che la sua relazione con Poppy non è nata ora, ma ha radici lontane in un incontro avvenuto anni prima, quando lui era troppo immaturo per capirne il valore.

Luna, turbata dai contrasti familiari, confida a R.J. le sue angosce mentre Li attacca duramente Poppy, accusandola di vivere in modo dissoluto. Bill, però, sembra perso d’amore per Poppy, tanto che persino Liam si diverte a prenderlo in giro mentre svuotano insieme la casa sulla spiaggia.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

