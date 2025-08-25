Mediaset Infinity logo
La promessa
ANTICIPAZIONI
25 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 26 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 26 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Eva Martín (Cruz Ezquerdo) e Ana Garcés (Jana) in una scena de La promessa
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 26 agosto, tutti quanti cercano un modo per tirare su il morale a Catalina.

Teresa chiede spiegazioni a Vera sulla sua relazione con il duca.

Santos scopre che suo padre si è riconciliato con Pia e la cosa lo irrita profondamente.

Jana è sempre più nervosa per l'imminente festa di fidanzamento, e la goccia che fa traboccare il vaso è la scoperta che, alle sue spalle, Manuel e Cruz hanno concordato di inventarle un passato più decoroso per presentarla in società.

