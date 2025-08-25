La Promessa, le anticipazioni del 26 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 26 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 26 agosto, tutti quanti cercano un modo per tirare su il morale a Catalina.
La Promessa, le anticipazioni del 26 agosto
Teresa chiede spiegazioni a Vera sulla sua relazione con il duca.
Santos scopre che suo padre si è riconciliato con Pia e la cosa lo irrita profondamente.
Jana è sempre più nervosa per l'imminente festa di fidanzamento, e la goccia che fa traboccare il vaso è la scoperta che, alle sue spalle, Manuel e Cruz hanno concordato di inventarle un passato più decoroso per presentarla in società.
