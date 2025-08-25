Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dall'1 al 5 settembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dall'1 al 5 settembre

Enver, sopraffatto dal peso del segreto, confessa a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo.

Ceyda incoraggia Arif a dichiararsi e a spingere Bahar ad aprirsi ai sentimenti. Arif porta Bahar a colazione in un locale vista mare e le confessa il suo amore, mentre Sirin incontra Suat, che le offre denaro in cambio di informazioni su Bahar e i bambini.

Come previsto da Hikmet, Umran sorprende Peyami e Bersan insieme al centro commerciale e chiama furiosa Ceyda. Quest’ultima decide allora di chiudere con Hikmet e lasciare definitivamente il night club di Seyfullah, segnando una svolta nella sua vita.

Hatice e Sirin mettono Enver al corrente che Sarp si è rifatto una vita: è sposato con una donna ricca ed è padre di due gemelli. Nonostante i consigli di Levent, Sirin rivela a Suat dell’incontro tra Enver e Sarp, mettendo a rischio suo padre.

L’incontro degenera con l’arrivo degli uomini di Suat: nella fuga, Enver ha un malore e Sarp lo porta d’urgenza in ospedale, dove viene operato.

