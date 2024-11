La rosa della vendetta, come finisce l'ultima puntata

Una scena de La rosa della vendetta

Come finisce La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara)? Nell'ultima puntata di domenica 17 novembre, ambientata cinque anni dopo la scomparsa di Gülcemal, tutti pensano che sia morto. Improvvisamente, Cemal, il figlio di Gülcemal e di Deva, scompare al parco.

In realtà, il bambino si trova proprio con Gülcemal, ancora vivo. Dopo aver mangiato, prendono un taxi per dirigersi verso la stazione di polizia. Gülcemal consegna Cemal agli agenti e il bambino prende un libro dal suo zaino e lo mette nella borsa del padre. Gülcemal, con il piccolo ancora nei suoi pensieri, si prepara a lasciare la città.

Mentre sta per salire su una nave e lasciare Istanbul, incontra una mendicante con un bambino in braccio, che lo colpisce profondamente. La donna, pur vivendo in condizioni di estrema povertà, non ha mai pensato di abbandonare suo figlio, e questa osservazione fa riflettere Gülcemal sulla sua stessa vita e le sue scelte. Durante questo incontro, si accorge di avere nella sua borsa il libro che il piccolo Cemal gli aveva messo dentro, quindi decide di tornare alla stazione di polizia.

La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

