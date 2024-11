La rosa della vendetta, Gulcemal è morto?

Nell'episodio 43 de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), andato in onda domenica 3 novembre in prima serata su Canale 5, c on un biglietto, Gulcemal chiede a Zafer di raggiungerlo in cima alla scogliera. Una volta lì, le domanda se gli abbia mai voluto bene e quando lei risponde di no, si lascia cadere nel vuoto.

La rosa della vendetta: Gulcemal muore davvero? Anticipazioni dell'ultima puntata

Una scena de La rosa della vendetta

Ecco cosa succederà negli ultimi episodi de La rosa della vendetta. L'ultima puntata è ambientata cinque anni dopo la morte di Gülcemal. Deva ha costruito una nuova vita insieme a suo figlio Cemal e ai suoi genitori, mentre Gülendam e Mert vivono con la signora Zafer. La scomparsa di Gülcemal ha posto fine a tutte le ostilità.

Ma proprio in quel giorno tanto atteso, il piccolo Cemal sparisce al parco. Mentre la famiglia affronta il terrore di aver perso anche lui, sarà una persona inaspettata a trovarlo. Potrebbe trattarsi di Gulcemal? L'ultima puntata de La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 alle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

